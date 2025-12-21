Počeli radovi na sanaciji puta u jednoj od tuzlanskih ulica

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u modernu i funkcionalnu komunalnu infrastrukturu. Danas su započeli radovi na sanaciji puta u ulici Meme Suljetovića, čime se pravi još jedan značajan korak ka unapređenju saobraćajne sigurnosti i kvaliteta života građana.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se ovim projektom unapređuje ne samo putna infrastruktura, već i ukupni urbani ambijent ovog dijela grada.

„Grad Tuzla nastavlja ulagati u modernu i funkcionalnu komunalnu infrastrukturu. Započeli su radovi u ulici Meme Suljetovića, čime pravimo još jedan važan korak ka sigurnijem, uređenijem i kvalitetnijem životnom prostoru za naše sugrađane“, kazao je Lugavić.

Prema njegovim riječima, ovakvi projekti imaju višestruki značaj za lokalnu zajednicu.

„Ovakvi projekti nisu samo građevinski zahvati – oni znače bolju saobraćajnu povezanost, unapređenje komunalnih usluga i dugoročno održiv razvoj grada“, naglasio je gradonačelnik.

Lugavić je dodao da Grad Tuzla kontinuirano radi na poboljšanju infrastrukture, osluškujući potrebe građana i planski gradeći temelje za budući razvoj.

Na kraju je uputio zahvalnost građanima koji žive u ovom dijelu grada.

„Hvala građanima na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja radova – zajedno gradimo Tuzlu po mjeri svih“, poručio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

