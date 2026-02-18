Počeo korizmeni post, vjernici ulaze u razdoblje pripreme za Uskrs

Korizmeni post počeo je danas, 18. veljače 2026. godine, a za katoličke vjernike predstavlja vrijeme duhovne pripreme za Uskrs, najveći kršćanski blagdan. Korizma se tradicionalno smatra razdobljem posta, pokore i unutarnjeg preispitivanja, ali i prilikom da se vjernici okrenu jednostavnijem načinu života, molitvi i djelima milosrđa.

Ovo razdoblje u katoličkoj tradiciji traje 40 dana i simbolično podsjeća na Isusov boravak u pustinji, kada je postio i molio prije početka javnog djelovanja. Korizma se ne promatra samo kao odricanje od hrane, već i kao vrijeme u kojem se vjernici pozivaju na promjenu navika, smirenost, oprost i jačanje odnosa s obitelji i zajednicom.

Vjernici se često odriču mesa, slatkiša ili drugih navika koje smatraju suvišnima, dok se u kućama priprema jednostavnija hrana. Post je kod mnogih povezan i s odlukom da se izbjegavaju svađe, ogovaranje i loše navike, te da se više vremena posveti molitvi i odlasku na misu.

Posebno mjesto u korizmenom razdoblju ima ispovijed, koju mnogi vjernici obavljaju upravo u ovo vrijeme. U crkvama se tijekom korizme organiziraju pobožnosti i križni put, koji vjernike podsjeća na Isusovu muku i stradanje. Križni put se najčešće održava petkom, a u nekim župama okuplja velik broj ljudi.

Svećenici često podsjećaju da suština korizme nije samo u promjeni prehrane, već u jačanju vjere i spremnosti da se pomogne drugima. Upravo zato mnogi vjernici u ovom razdoblju daju milostinju, pomažu socijalno ugroženima ili se uključuju u humanitarne aktivnosti.

Korizmeni post je, kako se često naglašava, prilika da se čovjek zaustavi, preispita sebe i pronađe mir, u vremenu kada svakodnevne obveze često potiskuju duhovni život.