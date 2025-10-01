„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava korisnike da počinje grijna sezona u Tuzli jer su se, u skladu sa Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije, stekli uslovi za početak sezone grijanja, te je u jutarnjim satima 01.10.2025. godine pokrenuta cirkulacija hladne vode kroz cjevovod, dok će u poslijepodnevnim satima biti izvršeno uključivanje zagrijača mrežne vode u Termoelektrani Tuzla, čime se stvaraju uslovi za isporuku toplotne energije.

U večernjim satima 01.10.2025. godine otpočeće progrijavanje određenih dijelova grada, počevši od zapadnog područja (dio MZ Bukinje, dio MZ Solana, MZ Kreka, MZ Batva, MZ Slatina, dio MZ Mosnik, dio MZ Mejdan i dio MZ Stari grad), dok će se u naredna tri dana postupno uspostaviti isporuka toplotne energije i u ostalim gradskim zonama.

Pozivaju se predstavnici etažnih vlasnika da, u saradnji sa upraviteljima, izvrše pregled instalacija centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja, kako bi se potvrdila njihova ispravnost i spriječili mogući kvarovi i štete.

Također, obavještavaju se korisnici i vlasnici vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno-regulacionih stanica da, u saradnji sa ovlaštenim serviserima, izvrše pregled i pripremu podstanica i instalacija za predstojeću sezonu grijanja.