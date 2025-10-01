Zašto sezona grijanja ne može početi prije 1. oktobra? Evo odgovora

Zašto sezona grijanja ne može početi prije 1. oktobra?

U Tuzli svake godine građani s nestrpljenjem očekuju početak grijne sezone, posebno kada jesen donese naglo zahlađenje. Ipak, prema važećim odlukama Grada Tuzla, sezona grijanja ne može početi prije 1. oktobra, bez obzira na vremenske prilike.

U Službenom glasniku Grada Tuzla propisano je da redovna sezona grijanja traje od 15. oktobra do 15. aprila. Uz to, predviđena je mogućnost pomjeranja početka i kraja grijne sezone, ali isključivo u granicama od najranije 1. oktobra do najkasnije 30. aprila. Ova pravila uvedena su kako bi se uskladili tehnički kapaciteti sistema daljinskog grijanja, finansijski troškovi i stvarne potrebe građana.

Pravilo o ranijem ili kasnijem pokretanju grijanja zasniva se na temperaturi zraka. Ako se u tri uzastopna dana u 21 sat izmjeri temperatura od 12 stepeni ili niža, sezona grijanja može početi i prije 15. oktobra, ali nikako prije 1. oktobra. Isto tako, ako u drugoj polovini aprila nastupe hladniji dani, grijanje se može produžiti do kraja mjeseca.

Ovim pravilima Grad Tuzla nastoji da obezbijedi ravnotežu između potreba građana i održivosti sistema. Zbog toga je odgovor na često pitanje građana – zašto sezona grijanja ne može početi prije 1. oktobra – vrlo jasan: takvo pravilo je zakonski propisano, a razlog je kombinacija ekonomskih i tehničkih faktora, uz oslanjanje na mjerljive meteorološke pokazatelje.