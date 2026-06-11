Počinje Svjetsko prvenstvo 2026: Nogometni spektakl kakav svijet još nije vidio

Danas počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine, najveće u historiji ovog sporta, koje će narednih više od mjesec dana okupiti najbolje reprezentacije svijeta na terenima širom Sjeverne Amerike.

Po prvi put domaćini Mundijala su tri države, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, dok će na završnom turniru nastupiti čak 48 reprezentacija. Utakmice će se igrati u 16 gradova, a borba za naslov svjetskog prvaka trajat će do 19. jula, kada je zakazano finale u New Jerseyju.

Pred početak prvenstva najveći teret očekivanja nose reprezentacije koje se već godinama nalaze u samom vrhu svjetskog nogometa. Aktuelni evropski prvak Španija ubraja se među glavne kandidate za trofej, uz Francusku predvođenu Kylianom Mbappeom, Englesku koja i dalje sanja novu svjetsku titulu te tradicionalne sile poput Brazila i Argentine, predvođene Lionelom Messijem.

Pažnju bh. javnosti posebno privlači nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja se nakon plasmana na Mundijal izborenog kroz dramatične kvalifikacije ponovo našla među najboljim selekcijama svijeta. Izabranici Sergeja Barbareza takmičenje otvaraju sutra u Torontu protiv domaćina Kanade, a potom slijede utakmice protiv Švicarske i Katara.

Sam plasman na Svjetsko prvenstvo predstavlja veliki uspjeh za bh. nogomet, ali mnogi vjeruju da Zmajevi mogu napraviti i korak više. Iskustvo Edina Džeke, uz energiju mlađe generacije predvođene Amarom Dedićem, Tarikom Muharemovićem, Kerimom Alajbegovićem i Esmirom Bajraktarevićem, daje optimizam pred izazove koji slijede.

Među ekipama koje bi mogle pomrsiti račune favoritima nalazi se i Hrvatska. Vatreni, predvođeni Lukom Modrićem, i dalje važe za jednu od najopasnijih reprezentacija na velikim takmičenjima, uprkos procesu podmlađivanja ekipe.

Organizatori su za početak prvenstva pripremili bogat zabavni program. Večeras će prije utakmice Meksika i Južne Afrike nastupiti Shakira i Burna Boy, dok će u Torontu, uoči susreta Kanade i Bosne i Hercegovine, publiku zabavljati Michael Bublé, Alessia Cara i Alanis Morissette. Dva dana kasnije u Los Angelesu nastupit će i Katy Perry te reper Future.

Tri odvojene ceremonije otvaranja simbolično predstavljaju zajedničko domaćinstvo tri države i raznolikost kultura koje učestvuju u organizaciji ovog globalnog sportskog događaja.

Pred ljubiteljima nogometa sada je više od mjesec dana vrhunskih utakmica, velikih emocija i novih priča koje će obilježiti historiju svjetskih prvenstava.