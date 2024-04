Podcast Sigurna mreža – Govorimo o „cyber“ higijeni

Podcast Medijska pismenost – Sigurna mreža koji RTV Slon realizuje bavi se temama sigurnosti na internetu. U ovosedmičnom izdanju govorimo o tome šta je “cyber higijena” i zašto je važna za prosječnog korisnika interneta?

Gost podcasta je Aleksandar Đurić, Cyber Security Excellence Centre i kolega Damir Mujabašić s njim će razgovarati o tome kako se zaštiti od krađe profila na društvenim mrežama, pa do ransomwere napada koji kriptuju cijele firme.

Šta su dvofaktorska autentifikacija (2FA) i multifaktorska autentifikacija (MFA) i kako one poboljšavaju sigurnost i koji su neki od najčešćih propusta koje ljudi čine s lozinkama i kako ih izbjeći?

Provjera informacija, kako i kome vjerovati, samo su djelići medijske pismenosti i digitalne sigurnosti, a upravo ovakve teme dio su podcasta “Sigurna mreža”. Ako niste do sada znali šta su to su dvofaktorska autentifikacija (2FA) i multifaktorska autentifikacija (MFA) i kako one poboljšavaju sigurnost odvojite vrijeme i pogledajte najnoviju epizodu podcasta „Sigurna mreža“.

Voditelj i urednik: Damir Mujabašić

Snimatelj i montažer: Alen Hajdarević

Produkcija: RTV Slon

Lokacija snimanja: Banja Luka

Gost: Aleksandar Đurić, Cyber Security Excellence Centre