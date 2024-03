Podcast Sigurna mreža – Govorimo žrtvama online nasilja i prevara

Podcast Medijska pismenost – Sigurna mreža koji RTV Slon realizuje bavi se temama sigurnosti na internetu. U ovosedmičnom izdanju govorimo o žrtvama online nasilja i prevara, kako to spriječiti i da li možemo uticati na ovaj “fenomen” online svijeta.

Kolega Damir Mujabašić u studiju je ugostio Predraga Puharića, Cyber Security Excellence Centre.

Jedna od uloga ovog nevladinog centra jeste da bude namijenjen za sigurnosne potrebe akademskog sektora, nezavisnih medija i organizacija civilnog društva.

“Ako je neka usluga besplatna, to znači da se ne prodaje usluga, nego ste vi roba. ako koristite internet uslugu koja je besplatna, onda su vaši podaci ono što je vrijedno. I to je sasvim OK, mi uvijek ulazimo u takav vid transakcija i tu nema ništa sporno.” – ističe Puharić.

Šta trebamo znati?

“Ono što trebamo znati, jeste da koje podatke možemo podijeliti, što nam je OK da neko drugi zna. Recimo, obratiti pažnju da nije uredu da neko zna lokaciju našeg djeteta, ako mu kupimo pametni sat i spojimo ga na cloud, ne bi bilo poželjno da se zna kuda se naše dijete kreće.” – priča nam Puharić.

Jako zanimljiva epizoda podcasta, koja je prije svega edukativna nalazi se na linku ispod.