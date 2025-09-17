Pokrenuta EKI Akademija za mlade u Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu

Pokrenuli smo EKI Akademiju – poseban program obuke namijenjen mladima do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta, koji žele započeti karijeru u finansijskom sektoru! Program je osmišljen s ciljem da mladima omogući sticanje praktičnih znanja i vještina koje su neophodne za rad u mikrokreditnim organizacijama i finansijskoj industriji.

Tokom tromjesečnog programa, polaznici će proći kroz niz intenzivnih i praktičnih obuka koje pokrivaju različite aspekte finansijskog poslovanja, uključujući mikrokreditiranje, administrativne i klijentske procedure, kao i razvoj profesionalnih kompetencija. Program je otvoren za sve mlade sa završenom srednjom školom ili fakultetom, bez obzira na prethodno radno iskustvo.

Svi polaznici će dobiti potvrdu o završenoj obuci, a tokom trajanja programa osigurana je i finansijska naknada. Za najuspješnije učesnike postoji i mogućnost zaposlenja u organizaciji EKI, čime se program ne završava samo edukacijom, već predstavlja i konkretan korak ka profesionalnom razvoju.

Prijave za EKI Akademiju su otvorene, a zainteresovani se mogu prijaviti klikom na tekst Prijava za EKI Akademiju .

Program predstavlja jedinstvenu priliku za mlade da kroz stručno vođene obuke steknu znanja koja će im olakšati početak karijere u finansijskom sektoru.