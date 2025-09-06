Policija istražuje napad na Borenovića, oglasio se i Zvizdić

Banjalučka policija pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, preduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela tjelesna povreda i otkrivanja izvršioca, saopćeno je iz Policijske uprave Banja Luka, povodom napada na Branislava Borenovića, poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

– Sinoć oko 21.10 časova lice B.B. iz Banja Luke prijavilo je da je neposredno prije prijave na parking prostoru u Banja Luci napadnuto od strane dva nepoznata muška lica, na način da su ga poprskali biber sprejom usljed čega je zadobilo tjelesne povrede – navodi se u saopžćenju iz PU Banja Luka.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić oštro je osudio napad na državnog parlamentarca Branislava Borenovića.

– Ovakvi kukavički i nasilni činovi predstavljaju nedopustiv udar, ne samo na ličnost izabranog predstavnika, već i na institucije države i samu demokratiju. Izražavam punu solidarnost i podršku Branislavu, njegovoj porodici i svim građanima koji vjeruju u slobodu, sigurnost i vladavinu prava. Nasilje nikada ne može biti sredstvo političkog ili društvenog izražavanja – istakao je Zvizdić.

Pozvao je nadležne organe da hitno pronađu i procesuiraju odgovorne, te da osiguraju punu zaštitu svih izabranih predstavnika i građana.