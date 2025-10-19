Policija istražuje vandalski čin na Slanoj Banji

Jutros, 19. oktobra 2025. godine, oko 7 sati, Policijskoj stanici Centar u Tuzli prijavljeno je da su na šetalištu Slana Banja polomljene klupe i razbacane kante za otpad, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Po zaprimanju dojave, patrola PS Centar odmah je izašla na teren i potvrdila navode prijave. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK, a na lice mjesta upućeni su i istražitelji OKP PS Centar koji trenutno vrše uviđaj.

„Sve dalje mjere i radnje bit će poduzete prema uputama dežurnog tužioca“, naveli su iz MUP-a TK.

Slana banja, jedno od najpoznatijih šetališta u Tuzli, posljednjih godina više puta je bila meta vandalskih napada, a građani i gradske službe ponovo apeluju na očuvanje javne imovine i zajedničkih prostora.