Policija istražuje vandalski čin na Slanoj Banji

RTV SLON

Jutros, 19. oktobra 2025. godine, oko 7 sati, Policijskoj stanici Centar u Tuzli prijavljeno je da su na šetalištu Slana Banja polomljene klupe i razbacane kante za otpad, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Po zaprimanju dojave, patrola PS Centar odmah je izašla na teren i potvrdila navode prijave. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK, a na lice mjesta upućeni su i istražitelji OKP PS Centar koji trenutno vrše uviđaj.

GRADONAČELNIK LUGAVIĆ OSUDIO VANDALSKI ČIN NA SLANOJ BANJI: “GRAD JE OGLEDALO NAS SAMIH”

„Sve dalje mjere i radnje bit će poduzete prema uputama dežurnog tužioca“, naveli su iz MUP-a TK.

Slana banja, jedno od najpoznatijih šetališta u Tuzli, posljednjih godina više puta je bila meta vandalskih napada, a građani i gradske službe ponovo apeluju na očuvanje javne imovine i zajedničkih prostora.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić osudio vandalski čin na Slanoj Banji: “Grad je ogledalo...

Istaknuto

Uhapšen bjegunac iz Tuzle nakon višemjesečne potrage

Vijesti

Kadeti MUP-a TK za čin „mlađi inspektor“ uspješno okončali obuku na...

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog razbojništva u Tuzli

Istaknuto

U Gradačcu pronađeno oružje, eksploziv i droga

Istaknuto

Policija TK u racijama pronašla materije koje asociraju na drogu

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić osudio vandalski čin na Slanoj Banji: “Grad je ogledalo nas samih”

Magazin

Kardiolog otkrio najbolje načine za smanjenje rizika od srčanog udara

BiH

Akcija “Sambo” MUP-a RS: Uhapšeno 14 osoba zbog ilegalne borbe pasa

Vijesti

Navijački okršaj: Uhapšeno 12 osoba, a troje teško povrijeđeno

Politika

State Department pozdravio odluku NSRS o imenovanju Ane Trišić Babić

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]