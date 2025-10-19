Gradonačelnik Lugavić osudio vandalski čin na Slanoj Banji: “Grad je ogledalo nas samih”

Jutros je Slana banja, jedno od najljepših i najvažnijih mjesta u Tuzli, osvanula sa polomljenim klupama, uništenim kantama za otpad i oštećenom javnom imovinom. Tim povodom reagovao je gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, koji je oštro osudio vandalski čin i pozvao nadležne institucije na hitnu reakciju.

„Ovakvi vandalski činovi nisu samo napad na gradski inventar, već napad na naš zajednički prostor, trud i vrijednosti zajednice. Slana banja je mjesto mira, sjećanja i druženja – ne prostor za uništavanje i bezobzirnost. Zar nam treba rušenje onoga što zajedno gradimo? Vrijeme je da jasno kažemo – ne nasilju, ne vandalizmu, ne neodgovornosti!“, poručio je Lugavić.

Gradonačelnik je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Policijsku upravu Tuzla i Tužilaštvo TK da poduzmu sve zakonom propisane mjere kako bi se počinioci ovog vandalizma pronašli i sankcionisali.

„Grad Tuzla će i dalje ulagati u očuvanje i uređenje javnih prostora, ali svaki građanin ima odgovornost da ih štiti i čuva. Čuvajmo Tuzlu – jer grad je ogledalo nas samih“, zaključio je Lugavić.

Slana banja, simbol sjećanja i zajedništva Tuzlaka, u posljednje vrijeme je više puta bila meta nesavjesnih pojedinaca, a iz Gradske uprave poručuju da će pojačati nadzor i uložiti dodatne napore u zaštitu javnih površina.