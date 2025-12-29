Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

Porezna uprava Tuzla raspisala je konkurs za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, a oglas se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, u okviru Odsjeka za prinudnu naplatu.

Kako je navedeno u javnom oglasu, traži se jedan izvršilac na poziciji višeg referenta za prinudnu naplatu. Poslovi ovog radnog mjesta obuhvataju pomoćne i dopunske aktivnosti u postupcima prinudne naplate, uključujući izuzimanje, obilježavanje, transport, skladištenje i čuvanje pokretne imovine koja je predmet naplate, kao i pečaćenje poslovnih objekata i pribavljanje dokaza o imovnom stanju poreznih obveznika.

Porezna uprava Tuzla konkurs je objavila uz definisane uslove koje kandidati moraju ispunjavati. Potrebna je srednja stručna sprema, gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili druga srednja škola, najmanje deset mjeseci radnog staža, kao i položen stručni ispit.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti i propisanu dokumentaciju, među kojom su prijava, biografija, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih te dokaz o stručnoj spremi. Dokumenti se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene fotokopije, u skladu sa zakonskim propisima.

