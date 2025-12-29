Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

RTV SLON
povrat
Foto: RTV Slon (Arhiva)

Porezna uprava Tuzla raspisala je konkurs za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, a oglas se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, u okviru Odsjeka za prinudnu naplatu.

Kako je navedeno u javnom oglasu, traži se jedan izvršilac na poziciji višeg referenta za prinudnu naplatu. Poslovi ovog radnog mjesta obuhvataju pomoćne i dopunske aktivnosti u postupcima prinudne naplate, uključujući izuzimanje, obilježavanje, transport, skladištenje i čuvanje pokretne imovine koja je predmet naplate, kao i pečaćenje poslovnih objekata i pribavljanje dokaza o imovnom stanju poreznih obveznika.

Porezna uprava Tuzla konkurs je objavila uz definisane uslove koje kandidati moraju ispunjavati. Potrebna je srednja stručna sprema, gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili druga srednja škola, najmanje deset mjeseci radnog staža, kao i položen stručni ispit.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti i propisanu dokumentaciju, među kojom su prijava, biografija, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih te dokaz o stručnoj spremi. Dokumenti se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene fotokopije, u skladu sa zakonskim propisima.

Detalji konkursa dostupni su na ovom LINKU

pročitajte i ovo

Magazin

Ko je ženama veći izvor stresa: Muž ili djeca?

Tuzla i TK

Vlada TK dodijelila 2,5 miliona KM nerazvijenim općinama

Sport

Triler završnica u Boriku pripala crveno-crnima: Sloboda Energoinvest savladala Borac u...

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026....

PROMO

Yimor obradovao najmlađe: Mali znak pažnje za one kojima znači najviše

Tuzla i TK

Vlada TK dodijelila 2,5 miliona KM nerazvijenim općinama

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026. neradni dani

BiH

Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati

Vijesti

BiH u 2025. zadržala kurs sporog, ali stabilnog ekonomskog rasta

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]