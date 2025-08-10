Porodica Dženana Memića ove godine neće obilježiti rođendan kod “Ranjenog kamena”

Porodica i prijatelji Dženana Memića ove godine, 11. augusta, na njegov rođendan, neće se okupiti kod “Ranjenog kamena” u Velikoj Aleji na Ilidži, kako su to činili prethodnih godina. Odluka nije iznenadna, već je najavljena prilikom posljednjeg okupljanja na mjestu gdje je Dženan stradao.

Na Facebook stranici “Pravda za Dženana Memića” poručili su da je 11. august nekada bio dan radosti i smijeha, dok je danas to datum obilježen tugom, nepravdom i borbom koja traje. Godinama su, na ovaj dan, donosili cvijeće, puštali balone ka nebu i ponavljali isto obećanje – dok oni dišu, živjet će i Dženan.

Istaknuli su da odluka o neokupljanju kod “Ranjenog kamena” nije znak slabosti niti odustajanja od borbe za istinu i pravdu, već promjena u načinu obilježavanja ovog datuma.