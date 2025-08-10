Porodica Dženana Memića ove godine neće obilježiti rođendan kod “Ranjenog kamena”

Nedžida Sprečaković
Porodica Dženana Memića ove godine neće obilježiti rođendan kod “Ranjenog kamena”
Porodica Dženana Memića ove godine neće obilježiti rođendan kod “Ranjenog kamena”

Porodica i prijatelji Dženana Memića ove godine, 11. augusta, na njegov rođendan, neće se okupiti kod “Ranjenog kamena” u Velikoj Aleji na Ilidži, kako su to činili prethodnih godina. Odluka nije iznenadna, već je najavljena prilikom posljednjeg okupljanja na mjestu gdje je Dženan stradao.

Na Facebook stranici “Pravda za Dženana Memića” poručili su da je 11. august nekada bio dan radosti i smijeha, dok je danas to datum obilježen tugom, nepravdom i borbom koja traje. Godinama su, na ovaj dan, donosili cvijeće, puštali balone ka nebu i ponavljali isto obećanje – dok oni dišu, živjet će i Dženan.

Istaknuli su da odluka o neokupljanju kod “Ranjenog kamena” nije znak slabosti niti odustajanja od borbe za istinu i pravdu, već promjena u načinu obilježavanja ovog datuma.

pročitajte i ovo

Vijesti

Premijer liga BiH: Radnik protiv Posušja, Široki Brijeg dočekuje Velež

Vijesti

Preminula Vahida Bešlagić, ratna heroina i pripadnica Armije RBiH

Vijesti

Košarkaši BiH danas protiv Crne Gore u pripremnom susretu

Vijesti

Duga zadržavanja na više graničnih prelaza

Vijesti

Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]