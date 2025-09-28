Portparol SNSD-a tvrdi da je počeo proces ukidanja američkih sankcija za ljude iz RS-a

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da u mandatu aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa nikome iz Republike Srpske nisu produžene sankcije.

„Vjerovatno ste čuli da je počeo proces ukidanja sankcija za prvih četvero ljudi iz RS i da je to proces koji je u toku, da je ljudima za početak omogućeno da imaju račune, da imaju transakcije“, rekao je Kovačević, prenosi RTRS.

Kovačević, koji je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, izrazio je očekivanje da će cijeli postupak biti završen „pozitivno po RS“.