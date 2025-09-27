Poruka u boci stara 18 godina dešifrirana uz pomoć umjetne inteligencije

Ilustracija

Linda iz engleskog grada Readinga bacila je 2007. godine poruku u boci u rijeku Temzu ili u Sjeverno more. Boca je, jedanaest godina kasnije, završila na njemačkom otoku Syltu, gdje ju je pronašla porodica Maltea Bayera iz Schwarzwalda.

Pismo, ukrašeno crtežima šarenih riba, morskih konjića i brodića, dugo je bilo nečitko. Bayer je tada uspio prepoznati samo dvije riječi – „Engleska“ i „grad“. Boca je završila među školjkama u košari, kao uspomena s odmora.

Tek nedavno, zahvaljujući alatima umjetne inteligencije, poruka je djelimično dešifrirana. U njoj je pisalo: „Ko god ovo pronađe, neka mi piše“, uz adresu: 5 Roslyn Crescent, Reading, Engleska.

Na toj adresi danas se nalazi firma koja nema nikakvih saznanja o Lindi. Procjenjuje se da je u vrijeme kada je napisala poruku bila u ranim tinejdžerskim godinama.

Stručnjak za umjetnu inteligenciju Michael Hanisch ističe da napredni jezički modeli sada mogu razumjeti i kontekst i nedostajuće dijelove teksta, pa se na taj način mogu oživjeti i stari, teško čitljivi zapisi. „Kada umjetna inteligencija jednom vidi poruku u boci ili sličan dokument, ona može donositi zaključke iz teksta i slika“, pojasnio je Hanisch.

