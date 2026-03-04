Potpuni kolaps mreže: Cijeli Irak ostao bez električne energije

Adin Jusufović
Irak
Irak je ostao bez električne energije nakon što je došlo do potpunog prekida rada nacionalne elektroenergetske mreže, saopćilo je iračko Ministarstvo električne energije. Prema navodima ministarstva, nestanak struje zahvatio je sve pokrajine u zemlji, dok tačan uzrok još uvijek nije utvrđen.

Dodaje se da nadležne službe trenutno pokušavaju otkriti razlog potpunog kolapsa sistema, dok su u međuvremenu već započeti radovi na ponovnom pokretanju elektrana i obnovi prenosnih vodova kako bi se snabdijevanje električnom energijom što prije stabilizovalo.

U isto vrijeme Irak je počeo smanjivati proizvodnju nafte jer su skladišni kapaciteti gotovo popunjeni. Vlasti su najavile da bi proizvodnja mogla biti smanjena za oko tri miliona barela dnevno ukoliko se kriza u Hormuškom moreuzu nastavi.

