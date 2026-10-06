Optužnica protiv Dušana Lazića iz Ugljevika potvrđena je pred Općinskim sudom u Tuzli, a 35-godišnjak se tereti za psihičko nasilje i spolno uznemiravanje dvije žene iz Tuzle.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje Lazića tereti da je navedena krivična djela počinio u sticaju.

Prema navodima Tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je od početka maja do početka jula 2026. godine, boraveći na području Ugljevika i Gruda, ženama svakodnevno i učestalo slao poruke s različitih brojeva putem Vibera.

U optužnici se navodi da je, bez njihovog pristanka i protiv njihove volje, slao neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, čime ih je, prema sumnjama Tužilaštva, kontinuirano uznemiravao, vrijeđao njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavao psihički integritet.

Optužnica protiv Dušana Lazića potvrđena, pritvor produžen

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca te je Laziću produžio mjeru pritvora u zakonom predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.

Potvrđivanje optužnice znači da će se navodi Tužilaštva dalje provjeravati u sudskom postupku, dok se optuženi smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom presudom.