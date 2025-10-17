„Povijest u pokretu“ – spoj umjetnosti, edukacije i društvenog angažmana u Tuzli

U Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli održan je kulturni događaj u okviru projekta „Povijest u pokretu“, koji realizuje Edukativno razvojno istraživački centar (ERIC) Tuzla. Ovaj Centar djeluje kao multidisciplinarna platforma koja povezuje obrazovanje, kulturu, umjetnost i društveni razvoj, s misijom poticanja kreativnog i inkluzivnog pristupa učenju te promicanja jednakih mogućnosti za sve.

Publika je kroz ovo umjetničko putovanje, koje govori o prošlosti i identitetu, vođena od strane trojice autora, istaknutih kulturnih radnika i višenagrađivanih likovnih umjetnika: Aleksandra Markovića, Branislava Lukića Luke i Samira Sufija, čiji je lični doprinos vidljiv u svakom segmentu priče.

Program večeri vodila je Maja Hodžić, glasnogovornica Centra za kulturu Tuzla koja je prisutne uvela u koncept događaja posvećenog umjetnosti, dijalogu i društvenom angažmanu.

Prva se obratila Minela Moranjkić Ćosić, novinarka i književnica koja je prenijela pozdrave od istaknute likovne umjetnice Ivone Grgas Roknić iz Rijeke i pročitala dio zaključka iz njenog osvrta, naglašavajući važnost kulturne saradnje i povezivanja regija kroz zajedničke umjetničke projekte.

O izložbi i projektu govorio je Mujo Grbić, likovni umjetnik i arhitekta istakavši da „Povijest u pokretu“ ne promatra umjetnost samo kao estetski izraz, već i kao alat društvene promjene i učenja o sebi i drugima.

U ime autora izložbe publici se obratio Aleksandar Marković, koji je govorio o idejnom okviru i porukama koje izložba nosi, dok je književnik Niho Mešić River svečano otvorio izložbu, istaknuvši značaj umjetnosti kao prostora slobode, razumijevanja i zajedničkog stvaranja.

Ljubiteljima umjetnosti ovom prilikom izvedbom na gitari predstavio se istaknuti muzički umjetnik i profesor Elvis Sivčević.

Kroz projekat „Povijest u pokretu“, ERIC Tuzla potvrđuje svoju posvećenost razvoju inkluzivne kulture, društvene svijesti i kreativnog dijaloga. Centar tako postaje mjesto susreta umjetnosti, nauke i zajednice – prostor u kojem pojedinac, kroz znanje, empatiju i stvaralaštvo, doprinosi izgradnji otvorenijeg i svjesnijeg društva.

Zahvaljujući podršci partnera i donatora — JU Centra za kulturu Tuzla, Grada Tuzle, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, te produkcijskom timu Grupa Lucido — ova ideja je uspješno realizovana pred publikom na sceni.