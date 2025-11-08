Požar u Gračanici brzo ugašen, vatrogasci spriječili veću štetu

Prema jutrošnjim podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić Tuzla, u 7 sati temperatura zraka iznosila je 6 stepeni Celzijusa, uz vlažnost zraka od 90 posto i atmosferski pritisak od 979,4 hektopaskala. Padavina nije bilo.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 195,94 metra nadmorske visine, što je 1 centimetar niže u odnosu na mjerenje od prethodnog dana. Tačka preljeva iznosi 200 metara nadmorske visine, a trenutni ispust kroz temeljne otvore je 1 kubni metar u sekundi.

U protekla 24 sata, vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona imale su jednu intervenciju na gašenju požara. Požar je zabilježen na području Gračanice, u Mjesnoj zajednici Pribava, gdje je gorio krov privatnog stambenog objekta. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je lokaliziran i ugašen, a veća materijalna šteta spriječena.