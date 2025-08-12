Požari širom Crne Gore, upozorenje putnicima iz BiH

Bukte požari širom Crne Gore, a situacija je prema informacijama RTCG najkritičnija bila u Buljarici i Čanju, te u podgoričkim naseljima Piperi, Smokovac, Kakaricka Gora i Doljani. Vatrogasci, vojska i mještani cijelu su noć proveli na terenu u borbi s vatrenom stihijom, dok jak vjetar i visoke temperature otežavaju gašenje.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Miodrag Bešović, kazao je da su u pomoć Podgorici stigli vatrogasci iz Tivta, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Cetinja, Berana, Žabljaka, Pljevalja i Bijelog Polja. Angažovane su sve raspoložive snage, uključujući i vojsku. “Nemamo objekata koji su tokom noći izgorjeli na području Kakaricke gore, što je veliki uspjeh s obzirom na dramatične okolnosti”, istakao je Bešović.

U pojedinim dijelovima Podgorice, gust dim se nadvio iznad naselja, a eksplozije plinskih boca dodatno su otežale situaciju. Policija je blokirala pojedine puteve i preusmjeravala saobraćaj radi bezbjednosti stanovništva.

S obzirom na težinu situacije, Crna Gora je aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Jutros je iz Hrvatske stigao kanader, a iz Srbije helikopter “Kamov Ka-32” nosivosti pet tona, koji djeluje u rejonu Podgorice zajedno s crnogorskim vazduhoplovima. Tokom dana očekuje se dodatna pomoć i preko NATO mehanizama za vanredne situacije.

Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da Vojska Crne Gore pomaže i sa kopna i iz vazduha. Angažovani su helikopteri, specijalizovana vozila i desetine obučenih pripadnika, koji rade na nepristupačnim terenima. Načelnik Generalštaba VCG, Miodrag Vuksanović, obišao je danas pripadnike na terenu i pohvalio njihovu istrajnost i profesionalizam. “Zajedničko djelovanje vojske i civilne zaštite još jednom potvrđuje značaj brze reakcije u vanrednim situacijama”, navodi se u saopštenju.

Pored Pipera, 45 pripadnika VCG angažovano je i na gašenju požara u Gornjim Kokotima, dok su vazduhoplovci i pripadnici Mornarice VCG uključeni u gašenje požara u Buljarici, gdje je situacija juče bila izuzetno teška.

Iz crnogorskih službi zaštite i spašavanja upućen je apel građanima da ne pokušavaju sami gasiti požare na nepristupačnim lokacijama, kako ne bi ugrozili sebe i otežali rad vatrogascima. Svaki požar treba odmah prijaviti na brojeve 112 ili 123, a sumnje na podmetanje ili neodgovorno postupanje na 112 ili 122.

S obzirom na to da je u jeku turistička sezona, a mnogi građani BiH putuju prema crnogorskom primorju, vozačima se preporučuje oprez. Požari i gust dim mogu uzrokovati privremene obustave ili preusmjeravanje saobraćaja, posebno na putevima koji vode ka Budvi, Baru i Ulcinju. Preporučuje se praćenje obavještenja crnogorske policije i Uprave za saobraćaj prije polaska na put.

Trenutno, kako prenosi RTCG, požari su i dalje aktivni u Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju, a očekuje se da će vjetar i danas otežavati gašenje. Situacija ostaje neizvjesna, a nadležni upozoravaju da bi opasnost mogla potrajati i narednih dana ukoliko se vremenski uslovi ne promijene.

(Izvor: RTCG)