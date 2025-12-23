Požari u Srebreniku i Gračanici

Vodostaj na HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,18 metara nadmorske visine, što je ispod tačke preljeva koja se nalazi na 200 metara, saopćeno je u redovnom izvještaju Kantonalnog štaba civilne zaštite. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj na HA Modrac ostao je nepromijenjen, dok ispust kroz temeljne otvore iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi.

Na području Srebrenik zabilježena je jedna vatrogasna intervencija. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik gasili su požar u mjestu Špionica, gdje je gorjela porodična kuća. Na teren su izašla tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, a intervencija je okončana bez daljeg širenja vatre.

U Gračanica su nastavljene aktivnosti na uređenju vodotoka. Dana 22. decembra 2025. godine izvođač radova firma Roading d.o.o., zajedno sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzornim organom i uposlenicima gradske službe civilne zaštite, uveden je u posao koji se odnosi na čišćenje korita rijeke Spreče. Radovi obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke nizvodno u dužini od oko 1.200 metara, na području mjesne zajednice Donja Lohinja.

Prema informacijama Kantonalnog štaba civilne zaštite, sve navedene aktivnosti odvijaju se u skladu sa planiranim procedurama, a nadležne službe nastavljaju redovno praćenje stanja na terenu.