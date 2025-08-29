Požari u TK, najviše intervencija u Tuzli i Srebreniku

Profesionalne vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imale su tokom proteklog dana više intervencija na gašenju požara niskog rastinja. Požari su zahvatili nekoliko lokacija u TK, najviše posla imali su vatrogasci u Tuzli i Srebreniku.

Tuzlanski vatrogasci intervenisali su u naselju Kula i u mjestu Kicelj, gdje je gorjelo nisko rastinje. U Gradačcu je požar zahvatio područje mjesne zajednice Novalići, a u gašenju su učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije intervencije, u naselju Ćehaje i u naselju Dedići, gdje je također gorjelo nisko rastinje.

Prema podacima Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzla, jutros u sedam sati na brani hidroakumulacije Modrac izmjeren je vodostaj od 196,64 metra nadmorske visine, što je dva centimetra niže nego dan ranije. Tačka preljeva je na koti od 200 metara nadmorske visine, dok ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 kubnih metara u sekundi.

Hidrometeorološki podaci pokazuju da je jutros u Tuzli temperatura iznosila 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka bila je 68 posto, atmosferski pritisak 986 hPa, a količina padavina u protekla 24 sata nije evidentirana.

Na regionalnom putu Ciljuge – Dubrave Donje zbog sanacionih radova i dalje je obustavljen saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu.