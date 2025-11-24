Učenici OŠ Novi Grad kroz druženje s vatrogascem učili o sigurnosti

Učenici 2.a razreda Osnovne škole Novi Grad imali su nesvakidašnji školski dan, jer je u goste stigao vatrogasac Harun Zaimović iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Susret je bio zamišljen kao lagana i poučna radionica u kojoj je djeci približen svijet vatrogasaca, ali i važnost pravilnog reagovanja u hitnim situacijama.

Razredna učionica nakratko je postala mali edukativni centar. Zaimović je, kroz razgovor i praktične pokazne primjere, učenicima dočarao na koji način izgleda rad jednog vatrogasca, zašto je disciplina presudna u njihovom poslu i koliko brzo se ponekad mora donositi odluka. Djeca su bila posebno zainteresovana za objašnjenja o tome šta treba uraditi ukoliko se susretnu s požarom, kako pozvati pomoć i kako prepoznati situacije u kojima sigurnost mora biti na prvom mjestu.

1 od 3

Učenici su kroz druženje shvatili da je vatrogasna služba mnogo više od gašenja požara. Riječ je o službi koja brine o zajednici, reaguje u različitim vrstama nesreća i uvijek je tu kada je pomoć najpotrebnija. Upravo zato ovakvi susreti imaju posebnu vrijednost u školama, jer pomažu djeci da razviju osjećaj odgovornosti i sigurnosne navike koje će im koristiti i izvan školskih klupa.

Osnovna škola Novi Grad zahvalila je vatrogascu na izdvojenom vremenu, trudu i spremnosti da znanje podijeli s najmlađima, uz poruku da se saradnja škole i službi koje brinu o sigurnosti nastavlja i u budućnosti.