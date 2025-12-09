Izrada Strategije za mlade u Banovićima: Održana radionica uz podršku OSCE-a

Radionica posvećena izradi Strategije za mlade Općine Banovići održana je jučer, uz zajedničko učešće institucija, organizacija i mladih koji su kroz ovaj proces dobili priliku da definišu pravce budućeg razvoja lokalne zajednice. Radionicu je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Udruženjem mladih „BaUM“ i Općinom Banovići, s ciljem stvaranja sveobuhvatnog dokumenta koji će odgovoriti na stvarne potrebe mladih.

Okvir radionice bio je usmjeren na sistemsku brigu o mladima kao ključnom temelju održivog razvoja svake zajednice. Učesnici su radili na definisanju konkretnih aktivnosti koje je potrebno provesti tokom izrade Strategije, uz poseban fokus na izazove s kojima se mladi suočavaju, kao i na mjere koje ih mogu podržati.

Svoj doprinos dali su predstavnici brojnih sektora i institucija koji direktno ili indirektno utiču na život mladih, među kojima sportska i kulturna udruženja, nevladine organizacije, predstavnici političkih subjekata, Općinsko vijeće, JU Dom zdravlja Banovići, Biro za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, Policijska uprava i Crveni križ. Učesnici su razgovarali o prioritetima mladih, njihovom položaju u društvu i potrebnim akcijama koje će Strategija obuhvatiti.

Posebna pažnja posvećena je važnosti aktivnog učešća mladih u oblikovanju politika koje se tiču njih samih, čime se osigurava da konačni dokument bude realan, primjenjiv i usklađen s potrebama zajednice.

Općina Banovići će zajedno s partnerima nastaviti aktivnosti na izradi Strategije za mlade, kako bi se stvorio održiv plan koji će doprinijeti unapređenju njihovog položaja i kvalitetnijem životu u lokalnoj zajednici.