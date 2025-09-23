Požari u Tuzli: Skuter i klima uređaj uzrokovali intervencije vatrogasaca

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je jučer dvije intervencije na gašenju požara. Prvi slučaj dogodio se u ulici Husinskih rudara, gdje je gorio skuter, dok je drugi zabilježen u ulici Mladena Stojanovića, gdje se zapalio klima uređaj na stambenom objektu. Brzom reakcijom vatrogasaca požari su lokalizirani i ugašeni te nije bilo širenja vatre na okolne prostore.

Skuteri, mopedi i motocikli čest su izvor požara jer imaju rezervoare goriva i električne instalacije koje u slučaju kvara ili neispravnih spojeva mogu izazvati zapaljenje. U posljednje vrijeme raste i broj slučajeva požara na električnim skuterima i biciklima, naročito zbog nekvalitetnih ili neadekvatnih punjača i baterija. Stručnjaci savjetuju redovno servisiranje, upotrebu originalnih dijelova i izbjegavanje punjenja vozila na neadekvatnim mjestima ili tokom noći bez nadzora.

Kada je riječ o klima uređajima, požari se najčešće dešavaju zbog preopterećenja električnih instalacija, dotrajalih kablova ili zaprljanih filtera i kondenzatora. Neredovno održavanje može dovesti do pregrijavanja i samozapaljenja uređaja. Preventivno djelovanje podrazumijeva redovne godišnje servise, čišćenje filtera i provjeru električnih spojeva, a ugradnju i popravke treba povjeriti isključivo stručnim licima.

Jučerašnji slučajevi u Tuzli podsjećaju koliko je važno voditi računa o redovnom održavanju kućnih aparata i vozila, kao i o sigurnom rukovanju električnim uređajima. Brza reakcija PVJ Tuzla spriječila je veću štetu, ali ključ sigurnosti i dalje ostaje u prevenciji.