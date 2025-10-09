Poznato kada počinje isplata invalidnina u FBiH?

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za septembar 2025. godine, u ukupnom iznosu od 30.967.060,48 KM.

Sredstva su namijenjena za isplatu ratnim vojnim invalidima, oporodicama poginulih boraca i nositeljima ratnih priznanja u Federaciji BiH.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 27.174.741,88 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućenima bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Iz Ministarstva je saopćeno da će sredstva biti proslijeđena bankama danas, čime se omogućava da korisnici u narednim danima prime svoja redovna mjesečna primanja.

Ova isplata obuhvata sve korisnike prava iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a finansira se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.