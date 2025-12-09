Pozovite 17116 i donirajte 2 KM za liječenje malog Edina Mahmutovića

Arnela Šiljković - Bojić

Edin je rođen kao zdrava beba, ali je već nakon 48 sati počela njegova teška životna borba. Komplikacije u prvim danima života dovele su do oštećenja mozga, a zatim i do niza teških dijagnoza:

kortikalno oštećenje vida

epilepsija

psihomotorno kašnjenje

drugi ozbiljni neurološki problemi

Za Edina, oblici, zvukovi i pokreti predstavljaju izazov. Svaki njegov napredak zahtijeva ogromnu snagu, trud i svakodnevnu posvećenost njegove majke.

Trenutno je uključen u intenzivne fizikalne tretmane koji već pokazuju prve pomake. Mali koraci za druge — za Edina su ogromne pobjede koje daju nadu da se borba mora nastaviti.

Da bi tretmani mogli biti nastavljeni bez prekida, potrebna je pomoć svih nas.
Pozivom na 17116 donirate 2 KM i direktno pomažete Edinov napredak.

Donacije putem računa:
Broj računa: 5520002009328582
Banka: Adiko Banka
Primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Banja Luka
Svrha uplate: za Edina

Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B
Primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”
Svrha uplate: za Edina

Za kontakt s Edinovim roditeljima: 065 659 495 (Viber)

