Požutjela plastika: Jednostavni trikovi koji vraćaju bjelinu

Požutjela plastika je problem koji se s vremenom pojavi gotovo u svakom domaćinstvu, bez obzira na to koliko se redovno čisti.

Terasne stolice, kućni aparati, prozorski okviri ili prekidači polako gube prvobitnu boju i dobijaju neugledan žućkast ton koji odaje utisak starosti i zapuštenosti.

Zašto plastika mijenja boju i izgleda starije

Iako se često misli da je uzrok prljavština, požutjela plastika najčešće je posljedica hemijskih promjena u samom materijalu. Sunčevo ultraljubičasto zračenje razgrađuje veze u plastici, dok toplota, vlaga i oksidacija dodatno ubrzavaju taj proces.

Čak i predmeti koji nisu direktno izloženi suncu mogu požutjeti zbog masnoća, dima, isparenja iz kuhinje ili jednostavno zbog starenja materijala.

Kućni trikovi koji vraćaju bjelinu plastici

Požutjela plastika ne znači nužno da je vrijeme za bacanje. Jedan od najjednostavnijih trikova je upotreba paste za zube sa efektom izbjeljivanja. Nanosi se na staru četkicu za zube i lagano trlja kružnim pokretima po površini, nakon čega se ispere toplom vodom.

Ova metoda često daje iznenađujuće dobre rezultate, posebno na manjim predmetima.

Za tvrdokornije promjene boje može se koristiti vodonik-peroksid, bilo tako što se manji predmeti potope ili se površina premaže, prekrije providnom folijom i ostavi da djeluje. Alkoholno sirće pomaže kod masnih naslaga i može spriječiti ponovno žućenje ako se koristi povremeno tokom čišćenja.

Održavanje koje sprečava ponovno žućenje

Požutjela plastika se lakše održava ako se nakon čišćenja vodi računa o prevenciji. Kombinacija sode bikarbone i limuna stvara blagu pastu koja uklanja naslage, a pritom ne oštećuje površinu.

Kućni aparati poput frižidera ili mikrotalasne pećnice mogu se čistiti blagim rastvorima i mekanom četkicom, bez agresivnih sredstava.

Važno je plastiku držati podalje od direktnog sunca i redovno je brisati suhom ili blago vlažnom krpom. Kada plastika postane krta ili dubinski oštećena, mogućnosti su ograničene, ali u većini slučajeva ovi trikovi mogu značajno popraviti izgled i produžiti vijek trajanja predmeta, uz vidljivu uštedu novca.