Pravi lider: Platforma i MKF LIDER podržavaju razvoj domaće poljoprivrede

U vremenu kada svijet sve više prepoznaje hranu kao najvažniji strateški resurs – i ekonomski i društveno – domaći poljoprivredni proizvođači pokazuju koliko su važni za stabilnost i samoodrživost naših zajednica. Ulaganje u poljoprivredu znači ulaganje u sigurniju budućnost, a vrijedni farmeri širom BiH iz dana u dan dokazuju da se uz rad, znanje i podršku može graditi uspješna i održiva proizvodnja.

Jedan od primjera je Hajriz Alibašić sa Ilidže, koji se stočarstvom bavi od 2011. godine. Danas na farmi ima 50 muznih krava, a ukupan broj grla prelazi 150. Hajriz sam proizvodi većinu stočne hrane, dok mlijeko otkupljuje Sarajevska mljekara Milkos, uz dodatne poticaje za proizvodnju mlijeka koje ostvaruje.

Ne zaustavlja se na postignutom – u toku je izgradnja moderne farme u Hadžićima. Snaga njegovog biznisa leži u porodičnoj posvećenosti: svi članovi porodice rade na farmi, što ga čini posebno stabilnim i otpornim.

„Ako ulažeš rad, trud i znanje – poljoprivreda vraća višestruko. Ja sam budućnost svoje djece izgradio upravo na zemlji, i ne bih to mijenjao ni za šta “ poručuje Hajriz.

Nihada Bjelak, također s Ilidže, proizvodi mlijeko, mliječne proizvode i domaća jaja iz slobodnog uzgoja. Zahvaljujući kvalitetu i povjerenju kupaca, njeni proizvodi lako pronalaze put do potrošača – često se traži i više nego što može proizvesti.

„Uživam u onome što radim. Ljudi prepoznaju domaće, iskreno i kvalitetno – i to je moja najveća reklama,“ ističe Nihada.

Znanje i podrška na dohvat ruke

Osim predanog rada farmera, ključnu ulogu ima i stručna podrška. Platforma Pravi lider nudi besplatne praktične savjete, informacije i stručne odgovore na pitanja iz prakse u rubrikama:

„Savjeti veterinara“ – zdravlje i ishrana životinja,

„Pitaj agronoma“ – tehnike obrade zemljišta, plastenička proizvodnja, odabir kultura i zaštita bilja.

Bilo da se već bave poljoprivredom ili tek razmišljaju o tome, korisnici platforme Pravi lider pronalaze podršku, znanje i motivaciju da naprave nove korake. A za one koji žele dodatno proširiti ili pokrenuti proizvodnju, MKF Lider osigurava finansiranje po povoljnim uslovima.

Poljoprivreda više nije samo izbor, već strateška potreba. Priče Hajriza i Nihade pokazuju da je moguće uspjeti na domaćem tlu – uz viziju, podršku i vjeru u ono što radite.

