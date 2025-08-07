Predložen pritvor za Almedina Rabića zbog prijetnji, napada na policajce i oštećenja imovine

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je od sudije za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu određivanje pritvora za Almedina Rabića (37) iz Gradačca, zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela u sticaju, uključujući ugrožavanje sigurnosti, napad na službena lica i oštećenje tuđe stvari.

Rabić je osumnjičen da je 5. augusta ove godine, u mjestu Mionica na području Gradačca, uputio ozbiljne prijetnje A.O. ispred njegove kuće, navodeći da će ga fizički napasti i pucati na njega. Sve se dešavalo u prisustvu dva policajca koji su po prijavi bili na terenu.

Nakon što su mu izdali naredbu da prestane s prijetnjama, Rabić je verbalno i fizički napao policajce, nanijevši im lakše tjelesne povrede, a zatim je savladan, lišen slobode i priveden u prostorije Policijske uprave Gradačac.

U ranim jutarnjim satima narednog dana, dok je boravio u prostorijama za zadržavanje, Rabić je oštetio zid i vrata ćelije upotrebom fizičke sile, nanijevši tako materijalnu štetu PU Gradačac.

Nakon kriminalističke obrade, predat je u nadležnost Tužilaštva TK. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, te stavio prijedlog za pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i narušavanja javnog reda i mira.