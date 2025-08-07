Predložen pritvor za Almedina Rabića zbog prijetnji, napada na policajce i oštećenja imovine

Edina Rizvić Aščić
Kantonalno tužilaštvo TK/ pritvor
Foto: RTV Slon/ Tužilaštvo TK

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je od sudije za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu određivanje pritvora za Almedina Rabića (37) iz Gradačca, zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela u sticaju, uključujući ugrožavanje sigurnosti, napad na službena lica i oštećenje tuđe stvari.

Rabić je osumnjičen da je 5. augusta ove godine, u mjestu Mionica na području Gradačca, uputio ozbiljne prijetnje A.O. ispred njegove kuće, navodeći da će ga fizički napasti i pucati na njega. Sve se dešavalo u prisustvu dva policajca koji su po prijavi bili na terenu.

Nakon što su mu izdali naredbu da prestane s prijetnjama, Rabić je verbalno i fizički napao policajce, nanijevši im lakše tjelesne povrede, a zatim je savladan, lišen slobode i priveden u prostorije Policijske uprave Gradačac.

U ranim jutarnjim satima narednog dana, dok je boravio u prostorijama za zadržavanje, Rabić je oštetio zid i vrata ćelije upotrebom fizičke sile, nanijevši tako materijalnu štetu PU Gradačac.

Nakon kriminalističke obrade, predat je u nadležnost Tužilaštva TK. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, te stavio prijedlog za pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i narušavanja javnog reda i mira.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Koliko još života treba da ode da bi se nešto promijenilo na cestama TK?

Kultura

OGUS 2025 počinje svečanom ceremonijom 9. avgusta

Istaknuto

Zajednička poruka iz Tuzle: Stop rudnicima kritičnih minerala, prirodna bogatstva nisu na prodaju

BiH

Dodik podnio zahtjev Ustavnom sudu BiH, traži privremenu zabranu izvršenja presude

Vijesti

Historijski dvorac Hillsborough domaćin međunarodnog sastanka na visokom nivou posvećenog Zapadnom Balkanu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]