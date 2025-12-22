U Jajcu predstavljen nacrt Stručnog obrazloženja za zaštitu Plive i Plivskih jezera

U Velikoj sali Općine Jajce održan je radni sastanak povodom prezentacije nacrta Stručnog obrazloženja za zaštitu donjeg toka rijeke Plive i Plivskih jezera.

Na sastanak su pozvani predstavnici svih značajnijih javnih, privatnih i nevladinih institucija i udruženja koja gravitiraju navedenom području.

Podsjećamo da je tokom 2024. godine federalna ministrica okoliša i turizma, doc. dr. sc. Nasiha Pozder, podržala inicijativu izrade Stručnog obrazloženja, te je Federalno ministarstvo u potpunosti osiguralo finansiranje za izradu Studije.

Projekat provodi JU „Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u saradnji s konsultantom FEA-e (Inicijativa za šumarstvo i okoliš).

Na sastanku je predstavljen nacrt dokumenta kao osnova za proglašenje rijeke Plive zaštićenim područjem u skladu s IUCN kategorizacijom. Posebna pažnja posvećena je rezultatima istraživanja koja su provedena u proteklom periodu na obuhvatnom području.

Naglašeno je da je, iako se radi o preglednim istraživanjima, utvrđeno da Pliva, a posebno područje Plivskih jezera i njihova neposredna okolina, i dalje zadržavaju odlike izuzetno bogate biološke raznolikosti, što dodatno naglašava potrebu za njihovom formalnom i sistemskom zaštitom.

Predloženi su modeli i kategorije zaštite, kao i ograničenja koja bi osigurala trajnu zaštitu navedenog prostora, a koja su usklađena sa stvarnim stanjem na terenu i važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Prema navedenom, ovaj prostor bi bio zaštićen kao kategorija Vа – zaštićeni pejzaž.

Već početkom 2026. godine pristupit će se procesu javnog izlaganja, kada pozivamo zainteresirane predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, struke, medija i pojedince da se upoznaju s dokumentom te daju svoje prijedloge i komentare.

