Penzioneri se dogovorili s Vladom FBiH: Minimalna penzija će biti 700 KM?

Od naredne godine, minimalne penzije u Federaciji BiH mogle bi iznositi oko 700 KM. Ovo su procjene penzionera, članova saveza, koji već nekoliko mjeseci aktivno pregovaraju sa nadležnima u vezi izmjena Zakona o PIO-u. Sve što je predloženo u saradnji sa Vladom FBiH stavljeno je na papir, a uskoro će biti i pred Parlamentom.

„16. septembra imali smo sjednicu u Vladi s premijerom, njegovim zamjenicima i ministrom, te smo konačno dogovorili tekst izmjena i dopuna zakona koji bi trebao biti usvojen u oba doma Parlamenta do kraja ove godine i stupiti na snagu 1. januara 2026. godine. Ovim izmjenama, član 79 omogućit će rast penzija u skladu s rastom plata, kao i redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula. Također, osigurana je zaštita dosadašnjeg rasta penzija, što znači da ne može doći do smanjenja sadašnjih penzija”, kazao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Do smanjenja neće doći za one koji su već u penziji, ali bi penzije mogle biti niže za one koji od naredne godine budu penzionisani, sa manje radnog staža. To je smatraju penzioneri jedini pravedan način.

„Do sada je bilo da osoba koja je radila 35 godina ima najnižu penziju 599 KM, a i osoba koja je radila 15 godina ima istu penziju i onda smo došli do zaključka da to nije uredu. Po nekakvim izračunima najniža penzija za 15 godina radnog staža bi trebala da bude 15 godina. Hoće li to tako biti, ne mogu reći”, rekao jeNikola Banović, predsjednik UO Udruženja penzionera grada Tuzla.

Predstavnici penzionera navode da predložene izmjene zakona imaju još pogodnosti, a jedna od njih je i dodatak na penziju.

„Imali smo problema s članom 80, koji se odnosi na vanredno usklađivanje penzija. Mi smo tražili povećanje, ali je Vlada to u startu odbila. Nakon dugih pregovora, došli smo do zajedničkog rješenja da će, umjesto sadašnjeg člana 80 koji će biti preformulisan, biti uveden dodatak na penziju koji će se vezati za godine radnog staža. Penzioner koji je radio duže dobit će veći dodatak, a onaj s manje godina staža dobit će manji. Taj dodatak neki smatraju 13. penzijom, ali ja ga tako ne bih nazvao – to je dodatak koji bi se trebao isplaćivati u decembru svake godine”, kazao je Halilović.

Sve je ovo još uvijek na čekanju, navode predstavnici penzionera. Ipak, dok ne dobiju zeleno svjetlo za ove izmjene Zakona, penzioneri su počeli sa obilježavanjem svog dana. Danas je na Skupštini penzionera Grada Tuzla obilježen predstojeći Dan penzionera, uz dodjelu plaketa. Jedna od dobitnica plakete je i dugogodišnja penzionerka.

„Ovo priznanje je ljudima koji rade u mjesnim zajednicama, zalažu se, pomažu drugima na bilo koji način. Važno je da se naš rad prepoznaje u mjesnim zajednicama”, rekla je penzionerka Hasija Jahić

Iako skromni, ovakvi trenuci priznanja daju podstrek penzionerima da i dalje budu aktivni dio društva.