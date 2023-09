Preko 800 mladih volontera „Let's Do It“- a očistilo Tuzlu od otpada

Na stotine crnih plastičnih vreća punih plastičnih i staklenih flaša, kartonskih kutija i kesa prikupili su volonteri širom Tuzle. Riječ je o 12. akciji čišćenja ilegalnih deponija „Let's Do It“. Međutim, situacija i nakon toliko akcija, nije bolja, navode iz organizacije.

„Već 12 godina zaredom čistimo izletište Ilinčica i iznova i iznova vraćamo se na iste lokacije, zatičemo ogrmone količine otpada”, kazala je Kanita Salihović, menadžerica projekta „Let's Do It“

U akciji čišćenja Tuzle od otpada učestvovalo je oko 800 volontera, a vrlo često po nepristupačnim terenima. Među njima bili su i Tarik i Adis kojima ovo nije prvi put da učestvuju u ovoj akciji. Složni su u tome da svi trebamo povesti više računa pri odlaganju otpada, naročito mladi.

“Ovo je grad svih nas i mislim da bi svi mladi trebalo voditi više računa gdje odlažu otpad”, kazao je Tarik Grabčanović.

“Mi trebamo da štitimo svoj grad i da ga ne zagađujemo tako jer treba da ga ostavimo svojim nasljednicima”, rekao je Adis Moranjkić.

Kako bi lakše i brže očistili Tuzlu, volonteri su uporedo radili na četiri gradske lokacije.

“To je izletište Ilinčica koja je podijeljena na pet reona, zatim, Tuzla Centar, zapad i Istok. To je lanac od Miladija i do Slavinovića”, rekao je Eldar Vikalo, volonter i terenski koordinator projekta „Let's Do It“

U prošlogodišnjoj akciji prikupljanja otpada na području Tuzle prikupljeno je preko 35 tona. Organizatori ove godine očekuju slično. Od svih lokacija na području Tuzle, kažu Ilinčica je najprljavija.