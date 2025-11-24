Preliminarni rezultati: Siniša Karan novi predsjednik entiteta RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je preliminarne rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojima je kandidat SNSD-a Siniša Karan ostvario pobjedu.

Nakon obrađenih 92,79 posto biračkih mjesta, Karan je osvojio 200.116 glasova, što čini 50,89 posto. Njegov protukandidat, Branko Blanuša iz SDS-a, dobio je 188.010 glasova ili 47,8 posto.

Iz CIK-a BiH su naveli da će konačni rezultati biti objavljeni nakon što budu završene sve zakonom propisane provjere.