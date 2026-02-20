Premijera monodrame „Oktavije“ u Tuzli: Topla priča za najmlađe na Maloj sceni BKC-a

Nakon premijernih izvođenja predstave „Rode“ u okviru „22. Dana Mladih Tuzle“, kojima se obilježavaju 22 godine postojanja i rada organizacije Mladi Tuzle, na repertoar stiže nova premijera namijenjena najmlađoj publici. U subotu, 21. februara 2026. godine, na Maloj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bit će izvedena monodrama za djecu „Oktavije“, i to u dva termina, u 12.00 i 15.00 sati.

Monodrama „Oktavije“ donosi toplu i nadahnjujuću priču o psu rođenom za slobodu, koji kroz različite životne izazove otkriva koliko su ljubav, pažnja i razumijevanje važni za sreću svakog živog bića. Kroz njegovu avanturu najmlađi gledatelji na suptilan i poučan način uče šta sloboda znači za pse, kako se oni osjećaju i koliko je snažna njihova odanost kada su voljeni iskreno i odgovorno.

Autorica teksta je Olivera Jelkić, a monodrama je nastala i premijerno izvedena u Srbiji za potrebe 34. Festivala monodrame za djecu „Zmajdani lijepih riječi za djecu“ u Novom Sadu u decembru 2025. godine. Tuzlanska publika sada će imati priliku da ovu priču pogleda u okviru programa Mladih Tuzle.

Režiju potpisuje Remira Osmanović, dok ulogu Oktavija tumači Amila Beširović. Premijerno izvođenje u Bosni i Hercegovini planirano je u subotu, 21. februara 2026. godine, u 12.00 i 15.00 sati na Maloj sceni Bosanskog kulturnog centra TK.

Informacije i rezervacije mjesta dostupne su putem broja telefona 061 36 56 00. Organizatori ističu da je riječ o nježnoj, inspirativnoj i edukativnoj priči o ljubavi, slobodi, sreći i odgovornosti, namijenjenoj djeci i njihovim roditeljima.