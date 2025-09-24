Preminula Claudia Cardinale, zvijezda italijanskog i svjetskog filma

Glumica Claudia Cardinale, jedna od najvećih zvijezda italijanske kinematografije, preminula je u 87. godini, potvrdio je italijanski ministar kulture Alessandro Giuli.

Cardinale je decenijama važila za simbol filmske umjetnosti, rame uz rame sa Sophiom Loren i Ginom Lollobrigidom. Posljednjih godina živjela je u blizini Pariza, a vijest o njenoj smrti prva je objavila francuska agencija AFP, pozivajući se na njenog agenta Laurenta Savryja.

Tokom bogate karijere ostvarila je više od stotinu uloga i osvojila prestižne nagrade poput Zlatnog lava u Veneciji i Zlatnog medvjeda na Berlinaleu. Filmsku slavu stekla je šezdesetih godina u ostvarenjima Federica Fellinija „8 1/2“, Viscontijevom „Leopardu“ i kultnom vesternu Sergia Leonea „Dobar, loš, zao“.

Njena karijera nije ostala ograničena na Evropu – probila se i do Hollywooda, gdje je glumila uz najveća imena svjetskog filma, uključujući Marcella Mastroiannija, Alaina Delona, Johna Waynea i Jean-Paula Belmonda.