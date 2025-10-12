Preminula glumica Diane Keaton: Zvijezda “Kuma” i inspiracija generacijama

Slavna američka glumica Diane Keaton preminula je u 80. godini života, prenosi magazin People.

Njena porodica je u kratkoj izjavi zamolila za privatnost, a detalji o smrti još uvijek nisu poznati.

Keaton je postala jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske kinematografije tokom sedamdesetih godina zahvaljujući ulogama u filmovima „Kum“ i saradnji s redateljem Woodyjem Allenom, a svjetsku slavu potvrdila je osvajanjem Oscara za najbolju glumicu za film „Annie Hall“ iz 1977. godine. Tokom bogate karijere igrala je u brojnim filmskim hitovima, među kojima su „Klub prvih supruga“, „Otac mladenke“, „Ljubav i predrasude“ i franšiza „Book Club“.

Rođena je u Los Angelesu

Rođena je 1946. godine u Los Angelesu kao Diane Hall, najstarija od četvero djece građevinskog inženjera i domaćice. U mladosti je pokazivala ljubav prema glumi i muzici, a svoju majku, koja je sanjala o karijeri zabavljačice, opisivala je kao „najveći oslonac i inspiraciju“.

Nakon završetka srednje škole, Keaton je upisala studij drame, ali ga je ubrzo napustila i preselila se u New York, odlučna da se posveti glumačkoj karijeri. Tada je uzela majčino djevojačko prezime – Keaton, jer je u glumačkoj uniji već postojala osoba s istim imenom i prezimenom.

Borba s bulimijom

Godine 1968. dobila je ulogu zamjene u broadwayskom mjuziklu „Hair“, ali je u to vrijeme prolazila kroz tešku borbu s bulimijom.

„Imala sam pretjeranu potrebu za više, previše svega. Bila je to mentalna bolest“, izjavila je u intervjuu 2017. godine, dodajući da joj je bolest „ukrala užitak pozorišta“.

Uloga u Kumu

Veliki preokret u karijeri dogodio se kada ju je Francis Ford Coppola odabrao za ulogu Kay Adams, djevojke Michaela Corleonea (Al Pacino) u filmu „Kum“ iz 1972. godine. „Najljepša stvar koja mi se dogodila bila je to što sam dobila ulogu u Kumu, a nisam imala pojma o čemu se film radi“, rekla je Keaton za People 2022. godine. Film je osvojio Oscara za najbolji film, a Keaton je svoju ulogu ponovila u nastavcima „Kum II“ (1974.) i „Kum III“ (1990.).

S Woodyjem Allenom sarađivala je na više projekata, među kojima su filmovi „Sleeper“ (1973.), „Love and Death“ (1975.), „Interiors“ (1978.), „Manhattan“ (1979.) i „Manhattan Murder Mystery“ (1993.). Njihov zajednički film „Annie Hall“ donio joj je Oscara, a njen prepoznatljiv stil – šeširi, prsluci i odijela – postao je simbol elegancije i individualnosti.

Tokom karijere, Keaton je ostvarila brojne zapažene uloge u filmovima kao što su „Looking for Mr. Goodbar“ (1977.), „Reds“ (1981.), „Shoot the Moon“ (1982.) i „The Little Drummer Girl“ (1984.). U saradnji s redateljicom Nancy Meyers, ostvarila je niz uspješnih filmova, uključujući „Baby Boom“ (1987.), „Otac mladenke“ (1991.), „Otac mladenke 2“ (1995.) i „Ljubav i predrasude“ (2003.), za koji je ponovo bila nominovana za Oscara.

Okušala se i u režiji

Keaton se okušala i u režiji, potpisavši dokumentarni film „Heaven“ (1987.) i dramu „Hanging Up“ (2000.). U kasnijim godinama pojavila se u hit-komedijama „The Family Stone“, „Because I Said So“, „Poms“, te u animiranom filmu „Finding Dory“, a televizijska publika pamti je i po ulozi u seriji „Mladi papa“ (2016.).

U novije vrijeme, pojavila se u spotu Justina Biebera za pjesmu „Ghost“ (2021.) i bila aktivna na Instagramu, gdje je dijelila misli o životu, prijateljstvu i karijeri.

Porodica

Iako se nikada nije udavala, Keaton je usvojila dvoje djece – kćer Dexter (1996.) i sina Dukea (2001.). „Majčinstvo nije bila neodoljiva potreba, više ideja o kojoj sam dugo razmišljala. I jednostavno sam se upustila u to“, izjavila je.

„Jedina sam iz svoje generacije glumica koja je cijeli život bila sama. Drago mi je što se nisam udala. Oduvijek sam bila pomalo čudna“, rekla je jednom prilikom, dodajući da je u životu bila u vezama s Woodyjem Allenom, Alom Pacinom i Warrenom Beattyjem.

Diane Keaton ostaje zapamćena kao ikona filmske umjetnosti, dobitnica brojnih priznanja i jedna od najautentičnijih ličnosti holivudske istorije, koja je svojim talentom, stilom i hrabrošću obilježila čitavu epohu svjetskog filma.