Preminula Ivana Kovačević supruga osnivača EXIT festivala

“Postoje ljudi koji ne samo da ostave trag – oni postanu svjetlost koju slijedimo. Ivana je upravo to. Jedan od stubova EXIT porodice, inspiracija… Svojim osmijehom, energijom i neizmjernom ljubavlju – kako prema svojoj porodici, tako i prema svakom članu ove velike EXIT zajednice – bila je više od dijela tima. Njena duša oslikavala je suštinu svega što radimo i što jesmo. Znala je kako da nas nadahne, da nas uvjeri da povjerujemo, da stvori magiju koja traje do svitanja. Jedan od simbola festivala, pokretač ritma, neumorna sila svjetlosti koja je svojim pukim postojanjem navodila ljude da plešu oko nje. Spajala je zvuk i srce u jedno. Dok je većini svijeta za žurku potrebno ozvučenje, bina, produkcija, DJ – mi smo znali da, kada je ona tu – tada se energija cijelog podijuma uzdiže, a ples počinje. Utkala je dio svoje svijetle duše u EXIT. U nas. U trenutke koji traju. I zato će zauvijek ostati s nama, uz nas – kao naša najčišća inspiracija, najsjajnija zvijezda i najnježniji podsjetnik na to šta znači istinski voljeti, stvarati, pripadati. Beskrajno hvala, Ivana”.