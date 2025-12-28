Preminula legendarna glumica i pjevačica Brigitte Bardot

Stigla je tužna vijest iz svijeta filma – u 91. godini preminula je Brigitte Bardot, jedna od najprepoznatljivijih figura evropske i svjetske kinematografije 20. stoljeća.

Vijest o njenoj smrti objavila je Fondacija Brigitte Bardot, a prenio je BBC.

„Zaklada Brigitte Bardot s neizmjernom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsjednice, Madame Brigitte Bardot, svjetski poznate glumice i pjevačice, koja je napustila prestižnu karijeru kako bi svoj život i energiju posvetila dobrobiti životinja“, navedeno je u saopćenju.

Brigitte Anne-Marie Bardot rođena je 28. septembra 1934. godine u Parizu. Kao djevojčica bavila se baletom i školovala se za plesačicu, a sa svega 15 godina započela je manekensku karijeru. Pojavljivanje na naslovnici časopisa Elle otvorilo joj je vrata filmskog svijeta.

Nakon nekoliko manjih uloga, svjetsku slavu donio joj je film I Bog stvori ženu iz 1956. godine, u režiji Rogera Vadima, s kojim je tada bila u braku. Uloga Juliette pretvorila ju je u međunarodnu zvijezdu i simbol nove, slobodnije slike žene u poslijeratnoj kinematografiji.

Tokom pedesetih i šezdesetih godina Bardot je ostvarila niz zapaženih filmskih uloga koje su je svrstale među najvažnije glumice svoje generacije. Među najpoznatijim filmovima su La Vérité, Le Mépris Jean-Luca Godarda, Viva Maria!, A Very Private Affair i Come Dance with Me!. Ukupno je glumila u više od 40 filmova, ostavivši snažan trag u francuskoj i svjetskoj kinematografiji.

Bardot je bila četiri puta u braku i imala je sina Nicolasa s drugim suprugom Jacquesom Charrierom. Njeni privatni odnosi i ljubavni život godinama su bili pod lupom javnosti. Iako je bila simbol glamura i seks-ikona, često je isticala da joj takav imidž nije uvijek odgovarao, što je s vremenom doprinijelo njenom povlačenju iz javnog života.

Godine 1973., u 39. godini, napustila je glumu i filmsku industriju, odlučivši se posvetiti borbi za prava životinja. Tu posvećenost je institucionalizirala 1986. godine osnivanjem Fondacije Brigitte Bardot, neprofitne organizacije koja se bavi zaštitom životinja, borbom protiv zlostavljanja, zaštitom ugroženih vrsta i kritikovanjem industrijskih praksi koje nanose štetu životinjama.

Iako je bila cijenjena zbog svog aktivizma i umjetničkog naslijeđa, Bardot je u kasnijim godinama često bila u centru kontroverzi zbog svojih javnih izjava o društvenim i političkim pitanjima, koje su izazivale podijeljene reakcije.

Brigitte Bardot ostaje zapamćena kao žena koja je promijenila način na koji se doživljava filmska zvijezda, snažno utjecala na modu i popularnu kulturu, te posljednje decenije života posvetila