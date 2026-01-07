Sahranjena francuska glumica Brigitte Bardot

Francuska glumica Brigitte Bardot ispraćena je na vječni počinak u Saint-Tropez, gradu koji je decenijama bio njeno utočište nakon što se povukla sa filmske scene, ostavivši iza sebe slavu kakvu je rijetko ko u evropskoj kinematografiji imao.

Sahrana je održana u crkvi Notre-Dame-de-l'Assomption, gdje je ceremonija započela uz „Ave Maria“ u interpretaciji Maria Callas. U prvim redovima bili su njen suprug Bernard d’Ormale, sin Nicolas-Jacques Charrier, unučad i članovi najuže porodice, dok je tišina u crkvi dodatno naglasila težinu trenutka.

Saint-Tropez se tog dana pretvorio u mjesto kolektivnog oproštaja. Stotine obožavatelja okupile su se u luci i na gradskim trgovima, gdje su putem velikih ekrana pratile ispraćaj žene koja je obilježila čitavu jednu epohu francuskog i svjetskog filma.

Među okupljenima bile su i brojne poznate ličnosti iz javnog života, uključujući i Marine Le Pen. Nakon javnog dijela ceremonije, Brigitte Bardot je sahranjena u krugu porodice, daleko od očiju javnosti.

Glumica je preminula 28. decembra 2025. godine u 91. godini, a njen suprug je za Paris Match izjavio da je uzrok smrti bio rak, dodavši da je Bardot do posljednjih trenutaka bila posvećena borbi za prava i zaštitu životinja, koja je nakon povlačenja iz filma postala njena životna misija.