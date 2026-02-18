Preminula supruga zločinca Radovana Karadžića, Ljiljana Karadžić

Arnela Šiljković - Bojić

Ljiljana Zelen Karadžić, neuropsihijatrica i supruga Radovana Karadžića, preminula je u 81. godini u Istočnom Sarajevu, prenijela je novinska agencija Srna.

Rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je završila Medicinski fakultet i radila u struci. U periodu od 1993. do 2002. godine obavljala je dužnost predsjednice Crvenog krsta Republike Srpske.

Bila je na listi sankcionisanih osoba Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD, OFAC, zbog navoda o javnoj i finansijskoj podršci svom suprugu tokom perioda njegovog skrivanja od pravosuđa. Njen zahtjev za skidanje sa sankcione liste ranije je odbijen pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama, uz obrazloženje da je, prema dostupnim nalazima, pružala različite oblike pomoći.

U obrazloženjima OFAC-a, koja su potvrđena sudskom odlukom, navedeno je i da je javno istupala u korist svog supruga i negirala utvrđene činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini, kao i da je osporavala legitimitet Haškog tribunala.

Radovan Karadžić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor pred međunarodnim sudom zbog ratnih zločina, uključujući genocid u Srebrenici.

