Preminula žena nakon što je jutros na nju palo drvo

Na Grbavici u Sarajevu jutros je došlo do teške nesreće u kojoj je stradala žena nakon što je na nju palo stablo bora (drvo) visine veće od deset metara.

Uprkos brzoj intervenciji službi hitne pomoći, žena je preminula od zadobijenih povreda na Klinici urgentne medicine.

Iz Hitne pomoći su potvrdili da je riječ o ženi u četrdesetim godinama života, koja je zadobila teške povrede glave opasne po život.

Ekipa je po dolasku na mjesto događaja zatekla povrijeđenu osobu u životu, te je hitno prevezena u bolnicu, gdje su ljekari nastavili s reanimacijom, ali bez uspjeha.