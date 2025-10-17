Preminuo Ace Frehley, legendarni gitarista i suosnivač grupe Kiss

Ace Frehley, legendarni gitarista i suosnivač rock benda Kiss, preminuo je u 74. godini. Muzičar koji je inspirisao generacije gitarista i svirao na prvim albumima kultne grupe Kiss, umro je u četvrtak u bolnici u New Jerseyju od posljedica povreda zadobijenih u nedavnom padu, saopćila je njegova porodica.

„Potpuno smo shrvani i slomljenog srca“, navela je porodica Acea Frehleya u saopćenju, dodajući da su mu u posljednjim trenucima bili uz njega. „U njegovim posljednjim trenucima imali smo sreću da smo ga mogli okružiti ljubavlju, brižnim i smirenim riječima, mislima, molitvama i dobrim namjerama dok je napuštao ovaj svijet. Čuvamo sve njegove najljepše uspomene, njegov smijeh i slavimo njegovu snagu i dobrotu koju je pružao drugima. Veličina njegovog odlaska je epskih razmjera i izvan svakog shvatanja.“

Ace Frehley, rođen kao Paul Daniel Frehley 1951. godine u New Yorku, osnovao je bend Kiss 1973. zajedno s Paulom Stanleyjem, Geneom Simmonsom i Peterom Crissom. Njegov prepoznatljiv stil sviranja i scenski nastupi uveliko su doprinijeli da Kiss postane jedan od najutjecajnijih i najpoznatijih rock bendova u istoriji.