Preminuo bh. olimpijac Samir Karabašić Kamačo

Preminuo bh. olimpijac Samir Karabašić Kamačo

Bosna i Hercegovina i grad Bihać ostali su bez jednog od svojih olimpijaca. U Bihaću je preminuo kajakaš Samir Karabašić Kamačo, sportista koji je obilježio jednu epohu bosanskohercegovačkog kajakaštva i koji je 1996. godine predstavljao svoju zemlju na Ljetnim olimpijskim igrama u Atlanti, saopćili su iz Gradskog sportskog saveza Bihaća.

Samir Karabašić rođen je 12. decembra 1966. godine u Bihaću, a od ranog djetinjstva bio je snažno povezan s rijekom Unom i sportovima na vodi. Kajak je bio njegov životni poziv, disciplina u kojoj je pokazivao veliku posvećenost, snagu i sportski duh.

Najznačajniji trenutak njegove sportske karijere dogodio se 1996. godine, kada je kao predstavnik Bosne i Hercegovine nastupio na Olimpijskim igrama u Atlanti. Karabašić je tada nastupio u disciplini K-1, u kojoj je osvojio 41. mjesto.

Iako rezultat nije bio među vodećima, njegov nastup imao je simboličnu i sportsku težinu, jer je dolazio u periodu kada se Bosna i Hercegovina tek oporavljala od ratnih razaranja.

Njegov odlazak na Olimpijske igre svrstao ga je među rijetke sportiste koji su imali priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj sportskoj sceni, a za Bihać je ostao simbol sportskog ponosa i istrajnosti.

Za mnoge sugrađane i prijatelje Karabašić je bio mnogo više od sportiste. Bio je čovjek koji je snažno bio vezan za rijeku Unu i kajak, a svoju ljubav prema sportu nastojao je prenijeti i na mlađe generacije.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za sportsku zajednicu Bihaća i Bosne i Hercegovine, a ime Samira Karabašića Kamača ostat će trajno upisano među olimpijce koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sportskoj sceni.

