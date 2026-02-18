Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH

Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, preminuo je danas u Doboju u 84. godini života, nakon duže bolesti.

Rođen je 1943. godine u Kostajnici kod Doboja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1966. godine, nakon čega je veći dio radnog vijeka proveo radeći u ekonomskoj struci i na rukovodećim pozicijama.

Nakon prvih višestranačkih izbora u Bosni i Hercegovini, kao funkcioner Srpske demokratske stranke obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštine Doboj tokom jednog desetljeća. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a potom i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Po odlasku u penziju ostao je poslovno aktivan kroz privatnu firmu u kojoj je radio do posljednjih dana. Život je proveo u rodnom kraju, gdje je zasnovao porodicu.

Pred Sudom BiH se našao 2016. godine po optužnici za ratne zločine. Nakon dugotrajnog sudskog postupka pravosnažno je oslobođen krajem 2025. godine.

Tužilaštvo je u optužnici navodilo da je na početku rata bio na čelu Kriznog štaba Srpske općine Doboj, te ga teretilo, zajedno s drugim optuženima, za progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Doboja i Teslića kroz niz teških krivičnih djela. Sud je donio oslobađajuću pravosnažnu presudu.