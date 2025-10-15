Preminuo dr. Josip Hudić

U Tuzli je u utorak u prijepodnevnim satima, u 82. godini života, preminuo primarijus dr. Josip Hudić Pepi, ugledni bosanskohercegovački neuropsihijatar i dugogodišnji ljekar Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla.

Dr. Hudić je rođen u Tuzli 9. marta 1944. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skoplju. Veći dio svog profesionalnog života proveo je u UKC-u Tuzla, gdje je i penzionisan. Nakon odlaska u mirovinu nastavio je pomagati pacijentima kao specijalista neuropsihijatar u Plavoj poliklinici Tuzla.

Zahvaljujući svojoj posvećenosti i neposrednom pristupu, među pacijentima je bio poznat kao „narodni doktor“. U okviru struke obavljao je niz odgovornih funkcija, a jedno vrijeme bio je i predsjednik Udruženja neurologa Tuzlanskog kantona.

Osim stručnog doprinosa medicini, dr. Hudić je bio aktivan i u zajednici. Dugi niz godina djelovao je u Udruženju građana „Kreka“, gdje je u dva mandata predvodio Organizacioni odbor tradicionalnih Susreta Krečana. Bio je redovan učesnik i pokretač brojnih aktivnosti koje su okupljale ljude njegovog kraja, a u ta druženja uključivao je i svoju porodicu, ponosan na pripadnost Kreki i Tuzli.

Odlaskom dr. Josipa Hudića Pepija Tuzla je izgubila jednog od svojih najpoznatijih i najvoljenijih ljekara, čovjeka koji je život posvetio brizi o drugima.