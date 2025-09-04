Preminuo modni dizajner Giorgio Armani

Arnela Šiljković - Bojić

Legendarni italijanski modni dizajner Giorgio Armani preminuo je u 91. godini života, potvrdila je njegova modna kuća.

„Sa beskrajnom tugom, Armani Grupa objavljuje smrt svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage – Giorgia Armanija“, navodi se u saopštenju kompanije.

Armani je bio pionir modernog italijanskog stila i sinonim za eleganciju, a slavu je stekao odijevajući neka od najpoznatijih svjetskih imena. Spojio je dizajnerski talenat s poslovnom vizijom, pretvarajući svoju kompaniju u modno carstvo koje je ostvarivalo promet od oko 2,3 milijarde eura godišnje.

Tokom pet decenija dominacije u svijetu mode izgradio je prepoznatljivo naslijeđe, a poslovne uspjehe često je dijelio s bliskim prijateljima iz svijeta umjetnosti i mode, među kojima su Richard Gere, Donatella Versace i Renée Zellweger.

pročitajte i ovo

Magazin

Ljekari razbijaju mitove: Šta je zdravije – mast ili ulje

Tuzla i TK

Objavljen Javni poziv za sufinansiranje rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata u TK

Sport

BiH na poluvremenu vodi protiv Gruzije

Istaknuto

Nove cijene struje u FBiH već na snazi, a stručnjaci upozoravaju na nova poskupljenja

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]