Preminuo novinar i bloger Slobodan Vasković u 63. godini

Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini života u Beogradu, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom službenom profilu. Vijest je snažno odjeknula u medijskoj zajednici i među širom javnošću, s obzirom na njegov dugogodišnji istraživački rad i kritički odnos prema vlastima u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj.

Vasković je rođen 1962. godine u Sarajevu. Tokom karijere bio je direktor i glavni urednik magazina Patriot, a uređivao je i magazin Stav. Široj javnosti postao je poznat kroz angažman u emisiji 60 minuta Federalne televizije, dok je posljednju deceniju djelovao kao nezavisni bloger, objavljujući tekstove o korupciji, organizovanom kriminalu i političkim zloupotrebama.

Posebnu pažnju privukao je izvještavanjem o slučaju ubistva Davida Dragičevića, u kojem je ukazivao na prikrivanje dokaza i zloupotrebu institucija. Bavilo se i aferama vezanim za Univerzitetsko-klinički centar RS, poput pitanja nabavke kiseonika, kao i nizom slučajeva povezanih s političkim vrhom.

Njegov direktan i beskompromisan stil donio mu je ugled hrabrog novinara koji se nije ustručavao javno prozivati moćnike, ali i česte prijetnje zbog kojih je jedno vrijeme bio primoran živjeti van Bosne i Hercegovine.

Slobodan Vasković ostat će zapamćen kao jedan od najoštrijih glasova domaće medijske scene, novinar koji je svojim radom ostavio dubok trag u borbi protiv korupcije i kriminala. Detalji o komemoraciji i sahrani bit će naknadno objavljeni.