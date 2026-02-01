Preminuo predsjednik FK Bosna Kalesija i istaknuti privrednik Zuhdija Karić

RTV SLON

Preminuo je Zuhdija Karić, vlasnik kompanije Zux-4 iz Kalesije, dugogodišnji privrednik, sportski radnik i humanista koji je kroz poslovni i društveni angažman ostavio snažan trag u lokalnoj zajednici.

Porodica Karić godinama je bila prepoznata po društveno korisnom djelovanju i podršci brojnim inicijativama, a Zuhdija Karić važio je za privrednika koji je pomagao različite projekte, posebno u oblasti sporta. Najviše je bio vezan za FK Bosna Kalesija, gdje je dugi niz godina obavljao funkciju predsjednika kluba.

U javnosti je bio poznat kao dobrotvor i čovjek koji je aktivno učestvovao u razvoju sportskog i društvenog života svoje sredine.

Prema nezvaničnim informacijama, preminuo je od posljedica infarkta tokom fudbalske rekreacije.

pročitajte i ovo

BiH

Stanje na putevima BiH: Mokar kolovoz, magla i odroni na više dionica

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

Magazin

Lukavi poput lisica: Oprez s ovim horoskopskim znakovima

Magazin

Kako ukloniti ogrebotine s drvenih podova? Ponovno će zablistati uz ovaj sastojak

Magazin

Ljekar savjetuje: Svi bi nakon 40. godine trebali obaviti ove četiri pretrage

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]