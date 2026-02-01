Preminuo predsjednik FK Bosna Kalesija i istaknuti privrednik Zuhdija Karić

Preminuo je Zuhdija Karić, vlasnik kompanije Zux-4 iz Kalesije, dugogodišnji privrednik, sportski radnik i humanista koji je kroz poslovni i društveni angažman ostavio snažan trag u lokalnoj zajednici.

Porodica Karić godinama je bila prepoznata po društveno korisnom djelovanju i podršci brojnim inicijativama, a Zuhdija Karić važio je za privrednika koji je pomagao različite projekte, posebno u oblasti sporta. Najviše je bio vezan za FK Bosna Kalesija, gdje je dugi niz godina obavljao funkciju predsjednika kluba.

U javnosti je bio poznat kao dobrotvor i čovjek koji je aktivno učestvovao u razvoju sportskog i društvenog života svoje sredine.

Prema nezvaničnim informacijama, preminuo je od posljedica infarkta tokom fudbalske rekreacije.