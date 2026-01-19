Preminuo Valentino Garavani, poznati italijanski modni dizajner

Italijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je u 93. godini života u svom domu u Rimu, okružen porodicom, saopćila je njegova fondacija.

Posljednji ispraćaj bit će održan u srijedu i četvrtak, dok je sahrana zakazana za petak u 11 sati u Rimu.

Valentino Garavani smatra se jednim od najutjecajnijih modnih kreatora druge polovine 20. vijeka. Modnu kuću osnovao je 1960. godine u Rimu, a svjetsku slavu stekao je odijevajući evropske kraljevske porodice, američke prve dame i filmske zvijezde. Među njegovim klijenticama bile su Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn i Sophia Loren, dok je Jackie Kennedy nosila njegovu bijelu haljinu na vjenčanju s Aristotelom Onassisom.

Posebno je ostao upamćen po besprijekornom kroju, ženstvenim linijama i prepoznatljivoj nijansi “Valentino crvene”, koja je postala njegov zaštitni znak. Njegova All White couture kolekcija iz 1968. godine dodatno je učvrstila njegov status na svjetskoj modnoj sceni.

Tokom karijere izgradio je jednu od najuspješnijih italijanskih modnih kuća, snažno povezanih s kulturom slavnih i crvenim tepihom. I nakon penzionisanja 2008. godine ostao je prisutan u modnom svijetu, ostavivši iza sebe nasljeđe elegancije, profinjenosti i trajne potrage za ljepotom.